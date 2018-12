A vergonha do salário mínimo

No sucesso dos outros vemos a nossa mediocridade: 600 euros de salário mínimo é uma das nossas maiores vergonhas

A minha posição sobre o salário mínimo tem variado ao longo dos tempos. E bastante. Infelizmente, o salário mínimo não se tem alterado de forma tão radical. É verdade que este Governo tem dado passos na direção certa. Mas são passos de bebé, perante um problema gigante.

No mundo ideal, da concorrência perfeita, do pleno emprego e onde os objetivos de quem detém o capital não são opostos ao do trabalhador, não deveria haver sequer um valor mínimo para o rendimento do trabalho. Esse seria regulado pelo mercado. Se há uma coisa que aprendemos na vida real, e que não ensinam nas universidades, é que esse mundo onde vive a teoria económica não existe e nunca existirá.