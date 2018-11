Sobre João Lourenço

“Quando a esmola é muita, o pobre desconfia”

Este provérbio popular espelha na perfeição a minha posição face à governação de João Lourenço. Parece ser hoje unânime que as coisas mudaram, e muito, em Angola. Como se depois da era do nepotismo se tivesse entrado numa viagem democrática vertiginosa.

Mas serão assim tão diferentes os tempos de José Eduardo dos Santos daqueles hoje desenhados por João Lourenço? Por muito que tenhamos essa esperança ainda falta um longo caminho até podermos dizer que Angola de facto mudou.