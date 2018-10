Dizem que é uma OPA mas talvez seja uma sopa chinesa

Talvez já não se lembre, mas foi lançada uma OPA (Oferta Pública de Aquisição) sobre uma das maiores empresas portuguesas. E entre as maiores não foi sobre uma qualquer. Foi sobre a empresa que lidera o mercado nacional de produção e distribuição de energia elétrica.

A oferta foi lançada por uma empresa pública de um outro Estado, para o qual conceitos como a liberdade ou democracia têm uma definição bastante diferente (sim, estou a ser bastante comedido nas palavras que uso).