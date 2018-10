O aeroporto perdido

Para quem leu os livros de J.K. Rowling sabe que existe uma plataforma nove e três quartos, onde através de uma parede se tem acesso a toda uma nova estação de comboios. Cada vez que entro no aeroporto da Portela tenho a mesma sensação. Que só pode ser magia.

Em 2004 questionava-se se aquela estrutura aguentava receber mais de 10 milhões de passageiros por ano. Dois anos depois foram anunciadas obras para permitir que chegasse aos 16 milhões de passageiros. Em 2012 alertava-se que a Portela estava “esgotada em cinco anos”. Novas obras anunciadas e o aeroporto já aguentava 20 milhões de passageiros. Ano após ano, o número de passageiros aumentou e o aeroporto ficou no mesmo sítio.