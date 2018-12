Depois dos amarelos virão os vermelhos

A frágil situação dos serviços do Estado, como na Saúde, vem provar que a forma como foi feito o ajustamento nestes anos já não é sustentável. Costa teve o mérito de conseguir virar a página mas terá de reinventar o modelo. Quando vemos tanta coisa a cair, é difícil continuar a acreditar em vacas voadoras

Houve um tempo em que as vacas voavam. Tudo corria bem a António Costa: Portugal era o exemplo de que Bruxelas precisava e o Governo soube apanhar a onda. McNamara não faria melhor. Do défice à Eurovisão, da Nazaré e do turismo às agências de rating, o país conseguiu provar que era possível dar a volta. Mas, mais importante, Costa e Centeno mostraram aos radicais da escola de Chicago que o seu modelo económico assente na devolução de rendimentos e nos impostos indiretos daria frutos. O problema é que esse modelo começa a apresentar sinais de desgaste. Em alguns sectores já saímos do amarelo. Agora são os sinais vermelhos que piscam.