Privilegiar a usurpadora

A bastonária não é representante dos trabalhadores junto do Estado. Se fosse, estaríamos perante um sindicato único de filiação obrigatória e com poderes de regulação. Legitimar esta usurpação é privilegiar o infrator

Numa entrevista à TSF, Marta Temido explicou o óbvio: que ignorar os sindicatos que estão em negociações para ceder a uma greve a todos os níveis criticável seria dar força a quem seguiu atalhos e punir quem não o fez. A forma como o disse foi infeliz: “seria privilegiar o criminoso.” E logo corrigiu para “o infrator”. Qualquer pessoa de boa-fé percebeu a frase. Mas é claro que a incendiária Ana Rita Cavaco aproveitou. E, numa demagogia sem fim, até conseguiu envolver a morte da enfermeira do helicóptero do INEM nesta história. Esta mulher não tem limites.