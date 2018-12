Um veto sem qualquer valor

O veto do Presidente é (...) dá um falso ânimo aos professores e, mais grave, um sinal errado aos partidos da oposição. Dá um puxão de orelhas ao Governo, que dificilmente mudará de opinião. O problema cresce e prolonga-se no tempo, sem que se vislumbre uma solução

O veto que Marcelo Rebelo de Sousa destinou ao diploma sobre o tempo de serviço dos professores é um exercício formal sem qualquer valor prático. Formalmente, o veto consegue ser explicado e explicar-se. No fundo, diz que as negociações anteriores não têm significado porque aconteceram antes do OE estar promulgado; e obriga a novas negociações já com o novo OE em vigor. Mas, ao dizer isto, esgota-se: obriga a que os mesmos atores negoceiem a mesma coisa, tendo por base os mesmíssimos pressupostos, para tentarem chegar a uma conclusão diferente. O que não deverá acontecer.