O fim anunciado do absurdo caso das viagens da Galp

O direito é mais previsível que a política. Por vezes é agitado pelos sobressaltos e ânimos da política, mas há um momento em que aterra. Pode fazê-lo com estrondo ou então de forma discreta. O caso que ficou conhecido como o das viagens da Galp aterrou esta segunda-feira discretamente, quando o jornal “i” divulgou (e a PGR confirmou) que o Ministério Público propõe que tudo se resolva com multas.

O caso fez manchetes em grande quantidade, fez cair três secretários de Estado e constituiu pelo menos 11 arguidos, num novelo jurídico que se tornaria infinito se continuasse a ser desfiado. Esse sempre foi o ponto chave de um caso que animou a pátria, mas que, na essência, sempre foi absurdo: a criminalizarão daqueles casos levaria a uma imensidão de casos ocorridos em anos anteriores, pela simples razão de que a prática era socialmente aceite e absolutamente comum.