Professores, a estranha cola da oposição

Não é a primeira vez que a oposição se junta, naquilo a que os governos costumam chamar coligação negativa, para aprovar ou chumbar algo que seja reclamado pelos professores. Aconteceu, por exemplo, no célebre sistema de avaliação de Maria de Lurdes Rodrigues. Voltou a acontecer agora, com a reposição de uma norma orçamental que obriga o Executivo a reabrir as negociações com os sindicatos, com vista à contagem integral do tempo de carreira. A decisão tem mais valor simbólico do que real, porque apenas “obriga” à reabertura das negociações. Não impõe nenhuma contagem, muito menos a integral, e o Governo não está obrigado a chegar a uma conclusão diferente da atual.

