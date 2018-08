O maior problema de Santana

O maior problema da Aliança de Santana Lopes não é o espaço ideológico nem o facto de o seu nome andar pela política há décadas. Também não é a capacidade de distinção do PSD ou do CDS nem o de ter pouca gente consigo. Muito menos é o de já ter sido primeiro-ministro e de não trazer uma ideia de frescura e novidade. O maior problema é que quase todas as novas forças partidárias nasceram e floresceram em sistemas partidários que estavam em colapso e/ou varridos por corrupção e/ou sobre grande pressão de imigração e derivas securitárias. Em Portugal esses fatores não existem, o que dificulta a entrada de novos partidos. Não é uma tarefa impossível, mas o caminho não está aberto.

