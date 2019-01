Quem defende os trabalhadores dos sectores privados?

Se recolhesse a sua informação sobre Portugal só a partir da agenda mediática portuguesa, um estrangeiro ou alien até poderia associar Portugal ao comunismo, tal é a hegemonia do sector estatal nas notícias

É uma tragédia jornalística, política e a até moral: a maioria dos portugueses não existe nas notícias. Os jornais e televisões são cada vez mais um eco corporativo das pessoas que trabalham no Estado, ou seja, o país partidário e mediático parece que só representa os sindicatos e corporações que compõem a espinha dorsal da esquerda. E os outros, que até são a maioria (80%), não existem? O abismo entre a realidade da maioria dos portugueses e a representação mediática e política é avassaladora. É por isso que, por exemplo, os jornais e comentadores nunca anteciparam a vitória de Passos em 2015. E o espantoso é que estes dois milhões de portugueses que votaram em Passos continuam a não existir.