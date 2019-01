Nós subsidiamos o vandalismo das claques

Quando há “clássico” na Luz ou Alvalade, o filme repete-se: a cidade fica bloqueada, a vida normal dos cidadãos é vandalizada pela “operação de segurança” que a polícia monta em redor dos profissionais do vandalismo, as claques. De repente, o vandalismo deixa de ser uma coisa negativa e passa a ser algo que a polícia legitima. A consequência é o consumo do tempo e do dinheiro dos cidadãos que olham boquiabertos para a impunidade. Durante um dia ou mais, a polícia não está concentrada na nossa proteção porque é forçada a representar o papel de babysitter dos vândalos do futebol.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)