Crianças com 18 anos

A rasura sofrida pelo poema de Pessoa (“Ode Triunfal” de Álvaro de Campos) num manual de língua portuguesa é um buraco da fechadura sobre tudo o que está de errado na escola, no ensino da literatura e na forma como a sociedade por inteiro infantiliza os adolescentes. Estas pessoas estão à beira da maioridade (12.º ano) mas são tratadas como se tivessem seis anos. Os responsáveis pela rasura alegam que alusões ao sexo e à prostituição infantil podem causar desconforto aos alunos. A sério? Uma das funções da literatura é precisamente essa: inquietar, causar desconforto, atirar-nos para o frio.

