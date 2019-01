O microfone no confessionário

Se o jornalista não respeita o segredo necessário à confiança entre médico e paciente, padre e crente, advogado e cliente, porque é que todos nós temos de respeitar o segredo das fontes do jornalista?

A anarquia à Assange é um dos fogos que alimentam o tal populismo. Curiosamente, o jornalismo – que se diz muito preocupado com o populismo – parece sempre disponível para alimentar o populismo à Assange, que passa pela ideia de que não podem existir segredos ou sigilos profissionais ou éticos, que não podem existir ângulos cegos para o olhar público, que tudo deve ser visível. Uma coisa é transparência; outra coisa, bem diferente, é devassa e a destruição da confiança entre pessoas. Na sociedade do jornalismo à Assange, ficamos com a impressão de que não podemos confiar a ninguém as nossas falhas ou segredos.