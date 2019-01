A grande fuga

Mais do que Trump, o processo do Brexit é “o” acontecimento de uma era que recusa factos e a realidade, é “o” caso de estudo que nos mostra algo que, afinal de contas, não ficou lá atrás no século XX: sociedades inteiras, milhões de pessoas, podem ficar livre e conscientemente presas numa mentira. E isto acontece logo na nação que sempre foi vista, e bem, como o paradigma da sensatez e do realismo. Ao invés das ideologias francesas, que não tinham cais, o pensamento britânico tinha corda de amarração. Essa corda perdeu-se na era que despreza as evidências.

