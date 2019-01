A negação da realidade calha a todos

Depois de vencer o debate sobre os efeitos positivos da globalização na redução da pobreza mundial, a direita não pode agora perder o debate sobre os efeitos perversos das alterações climáticas nessa mesma pobreza

A direita venceu o debate da globalização. Ao contrário da tese da esquerda desde os anos 60, a globalização não empobreceu o resto do mundo em detrimento do Ocidente. Aconteceu precisamente o contrário. O “populismo” no Ocidente é uma reação à diminuição de poder dos ocidentais. No resto do mundo, o cenário é mais luminoso: em 2005, o número de pessoas subnutridas estava nos 945 milhões. Em 2014, o número descera para 783 milhões. Contudo, algo mudou entretanto.