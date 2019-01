Zuckerberg como Gutenberg

Hoje em dia, só conseguimos associar luz e civilização à invenção da impressão de livros. Somos criaturas criadas debaixo do livro impresso, um bem de consumo popular e que popularizou o acesso ao saber. Aquilo que era um bem raro, elitista e feito à mão (livro) passou a ser algo de fácil acesso a todos. Tudo ótimo, não é? Não. A intolerância e a violência das guerras religiosas pré-Vestfália (1648) não se compreendem sem a popularização do livro. Católicos e protestantes usaram esta nova arma (livro barato e impresso) para – já adivinharam – criar “fake news” sobre o outro lado da barricada.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)