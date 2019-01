Parra populista

Tal como a esquerda Tsipras, a direita Salvini recuou perante as regras da União Europeia. Salvini apresentou um orçamento que seguia o pensamento mágico e, em consequência, teve de recuar. Julgo que se fala pouco desta matéria concreta da política: os populistas são parra sem uva. Não têm os meios reais para entregar resultados concretos. A concretização lógica dos seus desejos (saída do UE, saída do euro) implicaria sempre um empobrecimento abrupto das populações, algo que eles não têm coragem de defender junto do povo.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)