Quem festeja a morte de um toureiro é diferente de um “fascista”?

Eu não gosto de touradas, mas isso não significa concordância com as premissas inaceitáveis do animalismo: a sacralização da vida animal é feita a par da dessacralização da vida humana e da celebração da morte de seres humanos concretos

O espetáculo repete-se após a morte de uma pessoa ligada à tauromaquia: os urbanistas (que esterilizam cães e gatos para que estes, pobres bichos, fiquem contentes com o facto de viverem fechados na marquise do 3.º esquerdo) saltam para as redes sociais para festejar a morte do toureiro. Não deixa de ser cómico: as pessoas que resumem a vida animal ao “Tobias” esterilizado e anafado julgam que têm autoridade moral para falar em nome dos “animais”.