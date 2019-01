Falar de pobreza não é “populismo”

É como se a esquerda e a direita não tivessem meios intelectuais (as palavras) para compreender os fenómenos que não encaixam ou na esfera “cool” das causas fraturantes ou no universo “clean” do empreendedorismo das startups e não sei quê

O debate está caótico, as palavras perdem sentido e precisão, são usadas como bolinhas saltitonas, ora ali, ora acolá. Macron, um defensor de valores clássicos do centro-direita, é repetidamente colocado à esquerda do espectro, por exemplo. O jornalismo continua a confundir “cosmopolita” com “multiculturalismo” ou “tribalismo” e, acima de tudo, as pessoas usam “populismo” para tudo o que não compreendem. Por exemplo, uma peça da “New Yorker” descreve como “populista” a mensagem de combate à pobreza de uma candidata democrata às presidenciais de 2020, Elizabeth Warren.