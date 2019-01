Populismo? É o regresso do PCP e BE à sua normalidade

A questão para 2019 não é a entrada de Portugal nesta vaga populista de direita (improvável), mas sim a reentrada de Portugal no seu velho, latente e latejante populismo de esquerda (muito provável)

Vejam com atenção a lista de propostas dos movimentos ou partidos “populistas” da Europa. E agora revejam com atenção as posições clássicas do PCP e do BE. O programa político e económico desta direita nacionalista é idêntico ao programa que PCP e BE defenderam em Portugal e no Parlamento europeu durante décadas. Anti-NATO, anti-UE, antiglobalização, antiabertura, antiliberdade de circulação.