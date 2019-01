O apocalipse do Sinhôzinho Malta

Bolsonaro vai agora confrontar-se com aquele enorme problema que está logo à saída do logoff do Facebook: a realidade analógica, física, contraditória

Tudo é definitivo e radical, como se o apocalipse estivesse marcado para as três da tarde. Tudo é dito numa linguagem de guerra civil. A oposição, liderada pelo PT, boicota a cerimónia, assumindo a ideia de que Bolsonaro é um inimigo interno, um ditador ilegítimo (apesar dos dois terços dos votos). Quando sobe no palanque, Bolsonaro fala como o coronel Sinhôzinho Malta antes ou depois da guerra civil, não sei bem. Só falta a pulseira abanando no pulso autoritário.

