Com Centeno (e Gaspar), contra Marcelo

Os “direitos adquiridos” dos professores e de outros (ex: reformados) é uma ideia dos anos 70, 80 e 90; neste sentido, não pode ter validade na realidade demográfica e financeira de 2018. Um “direito adquirido” não é um direito civil com sacralidade constitucional

Marcelo quer ser o Tribunal Constitucional (TC) de Centeno e Costa. Contra Centeno e Costa, Marcelo quer representar o papel que os juízes do TC representaram contra Passos e Gaspar. Tal como o TC durante o mandato da troika, Marcelo está errado na questão dos professores. A razão do erro é a mesma: a falácia dos “direitos adquiridos”. Quais são as possibilidades financeiras do país para pagar a reposição de rendimentos dos professores? Não existem. Ou melhor, existem: mais impostos sobre o contribuinte, mais dívida contraída nos “maléficos” mercados.