É preciso coragem para ser católico (e isso é um problema)

"Está em curso há vários anos um genocídio de cristãos no Médio Oriente, mas não se ouve um ai ou ui da Europa laica, politicamente correta e que trafica indignações todos os dias".

Celebro a coragem do discurso do novo bispo do Porto, D. Manuel Linda. A igreja deve ser uma força de acolhimento do “outro”, mas também não pode fechar os olhos ao ódio politicamente correto contra o cristão, contra o católico. Aqueles que celebram o acolhimento acrítico do islão são os mesmos que andam há décadas a silenciar a simbologia cristã. A tal "diversidade" acaba no catolicismo. Na Europa, odiar o católico é o único preconceito legítimo que resta. Aliás, não é visto como um preconceito, mas sim como virtude. Como diz Manuel Linda, o ethos vigente quer mesmo “sepultar a igreja sob uma laje de silêncio”.