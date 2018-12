O laranja, o vermelho e o amarelo

Olhe-se para o estado comatoso dos sindicatos e do PCP. Repare-se no estado suicida do PSD. O populismo em Portugal tem pernas para andar devido ao colapso vermelho e laranja

Cá ou acolá, o exercício fundamental é o mesmo: separar o trigo do joio, perceber o que é legítimo e ilegítimo nas exigências dos movimentos populares, populistas e inorgânicos que desafiam o status quo. Esta é a única forma de canalizar esta onda popular para o interior dos canais do sistema. Se continuarmos na diabolização fácil, Vem aí a extrema-direita!, A rua só é boa se for da esquerda organizada!, se continuarmos neste caminho que tem tanto de preguiça como de presunção, então o colapso de partidos e sindicatos será inevitável. E isto aplica-se a Portugal. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

