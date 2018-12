A produtividade dos coletes

Se a fábrica, outrora com mil “trabalhadores”, só comporta agora algumas dezenas de “colaboradores”, onde estão as outras centenas de pessoas que podiam estar ali? Estão no mal-estar difuso dos coletes amarelos

Têm ou não têm a humildade para compreender o mal-estar difuso que está a montante dos coletes amarelos? Se têm, pensem nisto: o aumento da produtividade representa cerca de 85% do desemprego na indústria entre 2000 e 2010, dizia há dias Martin Wolf do “Financial Times” (sim, do FT, não do “Avante!”).