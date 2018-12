Coletes e algoritmos

O capitalismo costumava investir em fábricas e estruturas que empregavam pessoas; hoje investe em intangibilidades algorítmicas que deixam para trás as pessoas, essas relíquias arqueológicas

Não há – repito – tarefa mais importante: compreender a raiva dos coletes amarelos daqui e dacolá. Porque é que as pessoas normais (as pessoas que não vão à Web Summit ou aos workshops alternativos dos Blocos de Esquerda) estão neste estado de desespero? Porque é que pessoas normais, que não têm tempo nem dinheiro para a hipsterização, sentem que não são representadas nos media ou no Parlamento?