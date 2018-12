Confiança na União Europeia

Não escrevi “esperança”, que é sempre um ato de fé. Escrevi “confiança”, que é esperança em prosa, mais real, com indicadores mensuráveis. Acham que esta confiança não faz sentido no meio do pessimismo reinante? Bom, tem sido esta a história da União Europeia desde a sua fundação: os média, jornalistas e comentadores preveem o seu fim para as sete da tarde de cada crise, mas depois o comboio europeu passa, apanha mais uma carruagem e segue, deixando para trás a indústria do apocalipse.

