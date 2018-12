A austeridade de Costa é mais injusta do que a austeridade de Passos

Se há dinheiro para as “reposições de rendimentos” e para as “35 horas”, não há dinheiro para o dia a dia do Estado, isto é, consertar barcos e comboios, comprar seringas, medicamentos e exames. Quem sofre mais? Os mais pobres

No início da geringonça, as boas consciências ficavam incomodadas quando se dizia que a austeridade não tinha acabado. Hoje, perante a absoluta fragmentação dos serviços do Estado e da própria soberania, já se pode dizer que a austeridade não desapareceu. Porém, falta o resto, que é o essencial: os portugueses, do mais simples dos cidadãos até ao político, têm de escolher qual é o seu mal menor. Qual é o tipo de austeridade que consideram o mal menor?