A “desglobalização” é boa para Portugal?

Seja qual for o seu caminho, esta “desglobalização” pode ser um perigo para os portugueses, pois haverá a tentação de voltarmos a ser a pequena China dos anos 60, 70 e 80, haverá a tentação de regressar ao caminho fácil: competir através dos salários baixos e não através da qualidade dos produtos made in Portugal

Não sabemos a extensão e a duração do fenómeno, mas é certo que há neste momento um processo de desglobalização. Como dizia há dias Rana Foroohar do “Financial Times”, as cadeias de produção e abastecimento estão a regressar a casa, ou seja, as empresas europeias/americanas estão a inverter o mantra das últimas décadas que dizia que se devia esticar a cadeia de produção até à China. O que antes estava na China está agora em Portugal ou Espanha ou Colorado ou Roménia. É isto bom para nós?