China: os dados da ditadura

Há um excesso de pragmatismo chinês em relação à natureza deste capitalismo virtual que comercializa a privacidade. Nós, no Ocidente, estamos precisamente a proteger os dados privados. A longo prazo, isto tornar-nos-á mais fortes e mais decentes

Vivemos uma época típica da história ocidental: sentimo-nos fracos e expostos e, do outro lado, sentimos a ascensão de um poder que aparenta força e unidade devido ao carácter ditatorial do seu regime; sentimos que a superioridade moral da república não tem recompensa material. Nos anos 70, a moda era dizer que a URSS e o comunismo iriam vencer os EUA e o Ocidente, só para dar um exemplo. Mesmo com Gorbatchev, a queda do muro (1989) foi uma grande e inesperada surpresa, porque tínhamos uma imagem inflacionada da URSS, gigante de papel. Pois bem. Em 2018, é preciso estar atento às fragilidades chinesas, que, mais cedo ou mais tarde, terão consequências. Aliás, no futuro próximo, o grande cisne negro (acontecimento marcante mas imprevisto como a queda do muro ou o 9/11) só pode vir da China.