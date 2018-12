Traidores ou heróis?

Estes intelectuais (Czeslaw Milosz, Anna Akhmatova) acabaram por ficar em terra de ninguém, não foram nem os “puros” do exílio nem os “vilões” do sistema. Foram heróis trágicos, tal como os conservadores que hoje minam o trumpismo por dentro

Os republicanos que por fim retiraram apoio a Nixon foram vistos como traidores por muita gente dentro do partido, mas eles são na verdade os heróis trágicos daquele episódio. Os jornalistas que reportaram o caso são os heróis perfeitos e imaculados, não tinham dilemas. Os políticos republicanos que abandonaram Nixon, sim, tinham um enorme dilema: se fizer o que está errado, não serei um traidor e continuarei com a minha vida; se fizer o que está certo, serei um traidor junto dos meus e a minha carreira pode acabar. Estes homens, hoje esquecidos, são os grandes heróis do Watergate. Hoje em dia passa-se algo parecido dentro da administração Trump.