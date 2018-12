Esta mudança não é nova. Quem viveu a primeira fase da vida adulta antes de 1914 também foi forçado a deixar o seu “pós-modernismo” estético e decadentista para se confrontar com o regresso dos verdadeiros dramas humanos

Há um outro nome para aquilo que se está a passar na Europa e EUA: regresso da História. Nem o 11 de Setembro, há quase vinte anos, teve este efeito. O escudo que nos protegia dos ventos da História, o ocidente, partiu. Está tudo a ser desarrumado pela ventania. Uma das consequências do regresso da História é, sem dúvida, o fim do pós-modernismo enquanto moeda de troca intelectual e moral. Como escreveu Christopher Coker num dos livros que antecipou o que estamos a viver, “Twilight of the West”, o pós-modernismo é um luxo lúdico de quem está fora da História. Isto quer dizer o quê? Para começar, o relativismo pós-moderno que nos apascentou durante décadas já não é possível, até porque já se percebeu que o “trumpismo” nasce precisamente nesse relativismo epistemológico, cultural e moral. Ao contrário do que disse a esquerda durante décadas, a verdade existe. Há uma verdade empírica e moral. Não vale tudo.