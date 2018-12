Insert coin

Se não destruirmos os gémeos siameses, o politicamente correto e o nacionalismo, a junção deste caldo identitário com a próxima crise capitalista será o “game over”

Cheira a crise. Não, esperem. Cheira a colapso. Os dois comboios estão em movimento na mesma linha e vão chocar em breve. Estou a falar do comboio populista-nacionalista que as forças do centro não conseguem parar, porque não têm coragem para interromper o chá das cinco (politicamente correto). O outro comboio é a próxima crise capitalista, que é tão inevitável como o pôr do sol. Se o fogo populista-nacionalista ainda estiver ativo quando rebentar a próxima crise, podem fazer as malas porque será “game over”. Exagero?