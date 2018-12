Voltará a esquerda à eugenia?

O sonho ariano não veio do vazio. A utopia eugenista era partilhada e ventilada por luminárias de esquerda, que, como se sabe, também não se envergonhavam do antissemitismo

É um fenómeno que não tem sido analisado em Portugal: a esquerda está a desaparecer da Europa; a realidade é cada vez mais do centro-direita clássico e de uma nova extrema-direita emergente; a “revolução” está a ser feita à direita, não pela esquerda que se tornou clean, trendy, cool. A revolução da esquerda de hoje resume-se à demanda pelo queijo de cabra do Paraguai ou pelo melhor barista. Sim, a esquerda ainda domina as faculdades de letras e as redações. Mas essa é precisamente a causa do crescente e embaraçoso abismo entre o “meio” jornalístico e intelectual e a realidade. Neste sentido, gostava de explorar uma hipótese: vai a esquerda voltar à eugenia? Vai a esquerda voltar à utopia eugenista enquanto tábua de salvação ideológica?