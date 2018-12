Barbárie sublime

É fácil odiar o “Kafir”, tal como é fácil odiar o “Muçulmano”. Assim que se cria este saco abstrato que legitima o ódio místico, podemos lá colocar pessoas ou grupos considerados menores. O ódio torna-se numa virtude

Numa época em que até pessoas alegadamente responsáveis desprezam a precisão intelectual e moral (os factos, o saber, a jurisprudência da tradição intelectual), convém recordar que o misticismo e a abstração são as linguagens dos fanáticos. Hoje em dia, vemos isso por todo o lado, desde os islamitas europeus até ao novo nacionalismo, passando pelo fanatismo politicamente correto. A barbárie começa quando a linguagem é usada para desumanizar outras pessoas através da pompa que se julga sublime. Nesta linguagem, o inimigo é sempre vago, e o bem que se defende é tão místico e rarefeito como o nevoeiro.