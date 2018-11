Não é Al Gore, é Noé

Há uma certa direita que recusa à partida qualquer conversa sobre ambientalismo. É um impulso que faz lembrar o velho instinto da esquerda que recusava qualquer conversa sobre a globalização. A esquerda perdeu esse debate: não, a globalização não era nem é um mecanismo ocidental para sugar as riquezas do resto do mundo. Como se sabe, esta globalização foi e continua a ser o maior nivelador económico da história da humanidade. Agora, a direita devia ter a humildade de perceber duas coisas: se venceu o debate da globalização, agora é preciso reformar essa mesma globalização para que os desertados “trumpistas” não destruam o sistema a partir de dentro; é preciso articular a globalização com uma noção conservadora de respeito pelo ambiente. Como diz Roger Scruton desde os anos 80, o conservadorismo não pode ser só economia e mercado.

