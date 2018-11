Dois mundos que não se tocam

Uma cidade, Boston, tem dentro de si os dois polos do grande cisma em curso; dentro da mesma área metropolitana, encontramos os dois mundos que se odeiam social e culturalmente. De um lado, o mundo abastado, “cool”, “hipster”, “geek” e “liberal” das grandes universidades e da globalização; do outro lado, o mundo esquecido dos bairros sociais ou operários habitados por gente presa à “cultura da pobreza” que encontrou um escape inesperado em Trump. Podemos ver este choque na sétima arte, porque o cinema americano fez o seu trabalho de representação e, sim, vivemos numa época em que ver filmes e ler romances não é só um prazer ou necessidade pessoal, é um dever moral e até político de compreensão do “outro”. A Boston do primeiro mundo está representada, por exemplo, pelo filme “The Social Network” (a história do Facebook); a outra Boston é representada pelos filmes dos irmãos Affleck, como “The Town”. Ambos são de 2010. Juntos, parecem uma profecia cinematográfica.

