O “racismo” contra o branco pobre

Querem perceber porque é que tantos ingleses fora de Londres votam na irracionalidade que é o Brexit? Vejam o filme “I, Daniel Blake” de Ken Loach, uma ilustração dos homens esquecidos pela direita que vê o mundo através do excel (são inúteis) e pela esquerda que vê o mundo através do politicamente correcto (são brancos, pobres e alegadamente racistas e homofóbicos). E, agora, perante a revolta dos Daniel Blake, o centro-esquerda não tem respostas (está a ser engolido pela direita nacionalista) e mesmo o centro-direita demora a compreender por inteiro um dado fundamental: antes de sermos consumidores de um mercado, somos cidadãos de uma república.

