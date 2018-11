A Ucrânia tem a beleza de um pesadelo. Um pesadelo sobre o passado, mas também uma premonição do futuro. Comecemos pelo passado e pelo medo do nuclear que marcou a geração anterior. Filho de 1989 e do 11 de Setembro, tenho dificuldade em sentir o medo de 1980 ou 1960, o medo da guerra nuclear. Refugio-me quase sempre na ideia de que dois actores racionais nunca entrariam numa troca de tiros nucleares. Só que esse perigo existiu mesmo. Cuba, 1963. Euro-mísseis, 1983. Este medo - medo de uma geração inteira - está ilustrado no cinema, desde Kubrick (Dr. Estranho Amor) até Cameron (Terminator). E depois, claro, há Chernobyl, 1986. Em “As vozes de Chernobyl”, a escritora Svetlana Alexievich capta essa beleza de pesadelo que é a paisagem pós-apocalíptica, pós-explosão nuclear.

