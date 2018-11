Como filmar a violência?

Numa das intermináveis digressões de “Os Anéis de Saturno”, Sebald volta a um tema que marca toda a sua obra: a incapacidade da arte (pintura e literatura) para reproduzir com rigor a violência e a guerra. Camus, Orwell ou Primo Lévi assinariam por baixo: o culto da violência (por motivos políticos ou estéticos) esconde-se nas descrições vagas ou “estetizadas” da violência.

