Casa cosmopolita

Estamos numa época em que é necessário rever conceitos para não nos perdermos no vórtice. O que é a pátria? O que a república? O que é a democracia? O que é a nação? O que é ser cosmopolita? Sim, afinal de contas, o que é o “cosmopolitismo”? Ser cosmopolita é um valor fundamental contra os demagogos que nos querem fechar dentro de muros étnicos, culturais e económicos; é a regra paulina contra a falácia que determina que cada cultura é um universo fechado e separado. Contudo, no lado inverso da equação, é preciso compreender uma coisa: o ideal cosmopolita não existe num vácuo histórico e anti ou pós-pátria.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)