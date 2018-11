Um fim de um mundo

O problema principal do ruído mediático provocado pelos Al Gores e neo-hippies é o de não ouvirmos as vozes avisadas do ambientalismo sério, como Jared Diamond. Fica tudo no mesmo saco, o que permite a conveniente negação do problema por parte da direita americana. Os estados “vermelhos” não querem saber e fazem desse “não querer saber” um motivo de orgulho. São ovnis. Há uns anos, vi uma reportagem que mostrava algo impensável: Oklahoma City é uma cidade sem passeios. Como assim uma cidade sem peões? Ah, porque têm muito espaço! O espaço é ilimitado, mas os recursos não.

