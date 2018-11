É curioso: a série chama-se “Mad Men”, deu fama planetária a um ator (John Hamm), mas é sobretudo sobre a ascensão e dignificação das mulheres ao longo dos anos sessenta, a década que nos criou. Podemos ver essa dignificação em dois pontos simbolizados por duas personagens. Em primeiro lugar, a tímida Peggy (Elisabeth Moss) mostra que as mulheres não estavam destinadas aos empregos estereotipados e menores. Peggy começa como secretária da agência de publicidade. Com o tempo e com a proteção de Draper (Hamm), ascende a uma das posições criativas, desafiando o machismo intrínseco de homens e mulheres. Machismo, esse, que assume que a criatividade não é para mulheres. Não, a menina tímida e até um pouco feia não está destinada a ser a secretária invisível.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)