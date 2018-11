Direita vs. Direita

O discurso de Macron sobre "nacionalismo" e "patriotismo" é sintomático da grande mudança em curso: o grande debate (europeu) já superou a linha esquerda/direita. A linha está agora entre o centro-direita patriota e o nacionalismo na extrema-direita. Macron, alguém que está classicamente no centro-direita, defende o patriotismo contra o nacionalismo de figuras como Le Pen e Trump. Tal como diz Macron, “o nacionalismo é uma traição ao patriotismo”. Se queremos derrotar o nacionalismo, temos mesmo de recuperar esta linguagem esquecida do patriotismo. Sem pátria, não há república, comunidade e liberdade. Sem essa base conservadora, liberal e republicana, vamos ser arrasados pela fúria reaccionária e nacionalista validada pelas urnas.

