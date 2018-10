De Khadji a Khashoggi

Como todos os grandes romances, “Khadji-Murat” (Cavalo de Ferro) conta uma história que continua a ser atual: a tragédia do muçulmano livre que fica preso entre o mundo ocidental e o fanatismo islamista aqui representado por Chamil. De resto, o romance de Tolstoi ecoa no caso Khashoggi. Claro que o jornalista saudita não era um rebelde e aventureiro do Cáucaso. Claro que esta não é uma história de aventuras, é uma conspiração de corte. No entanto, a tragédia é a mesma: o muçulmano “moderado” que fica preso entre identidades.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para descarregar as edições para leitura offline)