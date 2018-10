Não, o povo não é quem mais ordena

É preciso repetir trinta vezes no quadro como Bart Simpson: a república está antes da democracia; a democracia não dá razão a ninguém, dá apenas poder; a liberdade não vem da urna, vem dos princípios do Estado de Direito e da universalidade do direito natural (direitos inalienáveis) que não dependem da urna e que muitas vezes são assaltados pela urna. Hugo Chávez chegou ao poder através da democracia. Chávez destruiu a economia e a própria república (isto é, a liberdade) através da democracia.

