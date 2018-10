O historiador Robert Meacham profetizou o fim de Donald Trump com uma frase de Roosevelt. A meu ver, essa profecia também se aplica à sociedade das redes sociais. A frase profética é esta: “Há qualquer coisa na mente humana que não suporta a constante repetição de uma nota na escala mais alta”. Meacham julga que é impossível continuarmos neste histerismo diário alimentado por um único homem. A meu ver, é possível alargar a ideia a toda a sociedade: não é possível continuarmos muito mais tempo pendurados na histeria do Twitter e do Facebook. Para haver música, o gemido do violino tem de ceder espaço ao silêncio.

