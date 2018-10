O smarthphone é uma barreira à integração dos emigrantes

Entramos num cabeleireiro ao calhas. As cabeleireiras brasileiras têm a tv ligada num canal brasileiro. Vivem em Portugal mas passam o dia todo com a cabeça no Brasil através da televisão; nas pausas e em casa, ligam o telemóvel e passam horas a falar com os familiares que estão a milhares de quilómetros. No jardim de infância, a família ucraniana não está a falar com as famílias portuguesas no dito jardim, estão ligadas à Ucrânia por telemóvel. Passa-se o mesmo com os chineses das lojas. Passam o dia inteiro com o telemóvel ligado à China. É uma reacção humana compreensível, claro. Mas também pode ser um problema, sobretudo nos EUA marcados pela emigração hispânica e na Europa marcada pela emigração muçulmana.

