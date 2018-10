São estas as contas do consumo de comida ultra-processada (junk food) neste século: cresceu apenas 2,3% na América do Norte; cresceu 71% no Médio Oriente e 48% na América Latina. Os números do tabaco são mais ou menos parecidos. Os hábitos saudáveis dos ocidentais estão a conduzir o fluxo de junk food e tabaco do gueto para o bazar. Talvez seja um bom indicador da decadência ocidental: Já não exportamos democracia, mas ainda exportamos hambúrgueres, sodas e ketchup. Um primor civilizacional.

